ABD ordusu: Hürmüz Boğazı'nda 4 gemi durduruldu

Orta Doğu'da kaos...

ABD ile İran arasındaki savaşta kalıcı barış konusunda bir türlü orta yol bulunamıyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın ısrarı üzerine Hürmüz Boğazı'na yönelik ABD ablukası da devam ediyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA 4 GEMİ DURDURULDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, abluka kapsamında 62 geminin yeniden yönlendirildiği belirtildi.

Bu gemilerden 4'ünün ise doğrudan durdurulduğu bilgisi verildi.

"BÖLGESEL SULARI DENETLİYOR"

Yapılan açıklamada, "USS Delbert D. Black (DDG 119) savaş gemisi, ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı blokajın (ambargonun) icrası sırasında Umman Denizi'nden geçerken bölgesel suları denetliyor." denildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA STRATEJİK GERGİNLİK

Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, uzun süredir ABD ile İran arasındaki gerilimlerin odak noktası olmaya devam ediyor.

Bölgedeki her askeri hareketlilik, küresel enerji piyasaları ve deniz güvenliği açısından yakından takip ediliyor.

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSELİYOR

Son açıklamalarla birlikte Körfez hattında askeri ve diplomatik gerilimin yeniden arttığı değerlendirilirken taraflardan gelecek yeni açıklamalar, uluslararası kamuoyu tarafından yakından izleniyor.