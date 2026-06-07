ABD ordusu: İran’a ait 2 saldırı İHA’sını düşürdük
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit eden İran’a ait 2 adet tek yönlü saldırı İHA’sının düşürüldüğünü açıkladı.
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ABD’den İran’la yaşanan gerilimi artıracak bir hamle daha geldi.
"İRAN’A AİT 2 SALDIRI İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ"
ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Orta Doğu’da konuşlu ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit eden İran’a ait 2 adet tek yönlü saldırı İHA’sını düşürdüğü belirtilerek, "ABD güçleri, İran saldırganlığına karşı teyakkuzda olmayı sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)