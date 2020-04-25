ABD otomobil pazarındaki yıkımı gösteren harita

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle birçok otomobil üreticisinin üretimi durdurması ve bayileri kapatması, otomobil pazarını ciddi şekilde etkiledi.

Satış veri şirketi Foureyes, ABD'de otomobil pazarının ne kadar etkilendiğini göstermek için halka açık verilerden yeni bir interaktif harita oluşturdu.

16 binden fazla bayiden hem yeni hem de önceki satışları içeren toplam 3 milyon otomobil satışındaki verileri toplayan şirket, ayrıca bütün üreticilerin halka açık verilerini toplayarak bir sistem oluşturdu.

(Buraya tıklayarak interaktif haritaya ulaşabilir ve tarih aralıklarını seçerek verileri inceleyebilirsiniz.)

ABD'DEKİ YIKIM ORTAYA ÇIKTI

ABD'deki otomobil pazarındaki düşüş, ilk olarak mart ayındaki bazı fabrikaların kapatılmasıyla başladı.

14 Mart'tan 14 Nisan'a kadar ülke çapında yeni otomobil satışlarının anlık görüntüsünü alıp, 13 Şubat ile 13 Mart aralıkları arasında karşılaştırırsak, ortalama yüzde 36'lık bir düşüş olduğunu görüyoruz.

Hemen hemen her eyaletteki otomobil satışları ciddi şekilde düşerken, bazı eyaletlerde ise belirli aralıklarda yükseliş kaydedildi.

Haritayı kullanarak, ayrıca tüm büyük markalar için eyalet bazında satış verilerini alabilir ve hangi otomobil üreticilerinin koronavirüsten daha fazla etkilendiğini görebilirsiniz.



