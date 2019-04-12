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ABD polisi öğrenciyi darbetti, elektro şok verdi

ABD’de okuldan uzaklaştırma kararı verilen bir kız öğrenci, okulu terk etmek istemeyince durum, polise bildirildi. Öğrenciyi önce merdivenden sürükleyen polisler, üzerine bir de darbetti.

DHA | 12.04.2019 - 11:49..
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ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Şikago şehrinin Cook bölgesinde bulunan Marshall Lisesi'nin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki polis memurunun, hakkında uzaklaştırma kararı verilen ‘özel eğitim’ öğrencisi olan 16 yaşındaki Dnigma Howard’u, ikna etmeye çalıştığı görülüyor.

ABD polisi öğrenciyi darbetti, elektro şok verdi

BABAYA "SEN KARIŞMA" UYARISI

Daha sonra polislerden biri öğrenciyi tutup, merdivenden aşağı sürüklüyor. Alt kata kadar sürüklenen öğrenci, burada da polis memurları tarafından yumruk ve tekmeli saldırıya maruz kalıyor. Öğrenci, kendisini yerde sürükleyen ve yumruklayan polis memurları ile boğuşurken, olan biteni izleyen öğrencinin babası Laurentio Howard ise olaya müdahale etmeye çalışsa da polisin “Sen karışma” ikazı üzerine, kızına yardım edemiyor. Şiddetin dozunu artıran polisler, en sonunda öğrenciye elektro şok tabancası ile müdahale ediyor.

ABD polisi öğrenciyi darbetti, elektro şok verdi

"ISIRDI, TEKME ATTI, TÜKÜRDÜ" SAVUNMASI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında görülen davanın ilk duruşmasında polis memurları; öğrencinin okuldan uzaklaştırıldığını ve kendilerinin de öğrenciye binayı terk ederken eşlik etmesi için çağrıldıklarını ancak öğrencinin binayı terk etmek istemediği ve bunun sonucunda da öğrencinin kendilerine tekme atıp, ısırdığını ve tükürdüğünü iddia ederek, öğrencinin davranışlarının hepsinin merdivenden düşmesine neden olduğunu söylediler.

ABD polisi öğrenciyi darbetti, elektro şok verdi

SUÇLAMALAR TERSİNE DÖNDÜ

Cook Bölgesi Eyalet Savcılığı’nın açıklamasına göre, bu iddialar üzerine polis memurlarına saldırmaktan suçlu bulunan öğrenciye yöneltilen suçlamalar, okulun paylaştığı güvenlik kamera görüntüleri sonrası, öğrencinin haklı bulunması üzerine düşürüldü. Soruşturmanın sürdüğü, polislerin üzerindeki kameraların görüntülerinin de inceleneceği belirtildi. Darbedilen öğrencinin babası Laurentio Howard ise okul yönetiminin, öğrencinin okuldan uzaklaştırılması noktasında protokolü uygulaması gerektiğini; protokol gereği bu uzaklaştırma işlemini öğretmen veya okul yetkililerinin yapması gerektiğini söyledi.

ABD polisi öğrenciyi darbetti, elektro şok verdi

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