taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7303
Euro
6.4207
Altın
1388.2
Borsa
97804.44
Gram Altın
255.91

ABD polisinin dondurma görevi

ABD gündemi, şu sıralar internette kısa sürede fenomen olan dondurma yalayan kız videosuyla meşgul.

Haber Merkezi | 09.07.2019 - 12:11..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
ABD polisinin dondurma görevi

Geçtiğimiz hafta sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan, ABD’nin Teksas eyaletinde çekildiği düşünülen bir videoda bir çift market alışverişi yaparken görülüyor.

"NE YEDİĞİNİZE DİKKAT EDİN"

Dondurulmuş ürün reyonunun önüne geldiklerinde genç kadın, ABD’nin en ünlü dondurma markalarından birinini ürününü alıp yalıyor ve tekrar yerine koyuyor.

Market dondurmalarını yalayan kız İZLE

Kısa sürede yakalanan genç kadının ardından polis, diğer "dondurma yalama" suçlarına karşı harekete geçti.

ABD polisinin dondurma görevi

Sosyal medyada “Ne yediğinize dikkat edin, yalanmış olabilir” mesajlarıyla kısa sürede yayılan video sonrası Teksas polisi, gelecekteki suçluların peşini bırakmayacaklarını belirten bir mesaj yayınladı.

"DONDURMALARINIZ GÜVENCEMİZ ALTINDA"

İki polis memurunun bir süpermarketin dondurma reyonunun önünde çekildikleri fotoğrafı paylaşan Teksas polis departmanı, olası bir “marketteki dondurmaları yalama” akımına karşı görev başındayız mesajı verdi.

ABD polisinin dondurma görevi

“Bu markette yalanan tek dondurma satın alıp eve götürdüğünüz dondurma olacak” paylaşımında bulunan polis departmanı, her şey kontrolümüz altında ifadelerinde bulundu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

237
Oğuz Haksever emeklilik kararı aldı

Oğuz Haksever emeklilik kararı aldı

125
Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

156
Altay Bayındır Fenerbahçe'de

Altay Bayındır Fenerbahçe'de

78
Belle Lucia 2 ay sonra doğuracak

Belle Lucia 2 ay sonra doğuracak

41
İstanbul'da 176 askere gözaltı

İstanbul'da 176 askere gözaltı

115
Seda Bakan tatilde

Seda Bakan tatilde

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir