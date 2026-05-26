ABD resti çekti: NATO’ya yapılan harcamaları kısacak

Avrupa ve ABD arasında sular durulmuyor.

Son yıllarda ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 2’sini askeri harcamalara ayırmaları için gösterdiği çabalar sonuçsuz kalmıştı.

Tüm dünyada ABD, 'NATO’dan ayrılır mı?' soruları yankılanırken Alman Der Spiegel dergisi dikkat çekici iddialar ortaya attı.

AVRUPALI YETKİLİLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Haberde, geçen hafta Brüksel’deki NATO karargâhında düzenlenen gizli bir toplantıda üst düzey bir Pentagon yetkilisinin, Avrupalı müttefiklere ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin NATO bütçesinde yapmayı planladığı kesintiler hakkında bilgi verdiği iddia edildi.

Avrupalı yetkililerin, planlanan kesintilerin boyutu karşısında şaşkınlık yaşadığı öne sürüldü.

DAHA AZ KAYNAK VE ASKERİ EKİPMAN DESTEĞİ SAĞLANACAK

Ayrıca ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in temsilcisi Alexander Velez-Green’in, müttefiklere ABD’nin NATO’ya daha az mali kaynak ve askeri ekipman desteği sağlamayı planladığını söylediği belirtildi.

Bu plan kapsamında konuşlandırılabilir insansız hava araçlarının (İHA), savaş uçaklarının, havada yakıt ikmali yapan uçakların, savaş gemilerinin ve diğer deniz kuvvetlerinin sayısında büyük oranda azalma olacağı ifade edildi.

AVRUPA BİRİNCİL SORUMLULUĞU ÜSTLENMEK ZORUNDA

Haberde ayrıca Washington yönetiminin, Avrupalı müttefiklerine kıtadaki nükleer caydırıcılık gücünü sürdüreceğini bildirdiği; ancak Avrupa ülkelerinin savunma konusunda birincil sorumluluğu üstlenmesinin artık zorunlu hâle geldiğini belirttiği aktarıldı.