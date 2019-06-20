taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7909
Euro
6.5307
Altın
1378.57
Borsa
94244.06
Gram Altın
256.575

ABD S-400'e neden karşı olduğunu açıkladı

ABD’nin, S-400 hava savunma füze sistemini Rusya için istihbarat toplama platformu olarak gördüğü belirtildi.

AA | 20.06.2019 - 04:50..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
ABD S-400'e neden karşı olduğunu açıkladı

Türkiye'nin alma konusunda son sözünü söylemesine karşılık ABD s-400 konusunda Ankara'ya "bir kez daha düşün" baskısını sürdürüyor. Yaptırım tehditleriyle Türkiye'yi Rus hava savunma sistemini almasından vazgeçirmeye çalışan ABD, S-400'ü niçin istemediklerini açıkaldı.

ABD’nin, S-400 hava savunma füze sistemini Rusya için istihbarat toplama platformu olarak gördüğü belirtildi.

İSTİHBARAT PLATFORMU

Beyaz Saray’daki bir kaynak, Rus medyasına açıklamasında, "S-400, Rusya tarafından istihbarat toplama platformu olarak kullanılıyor. Bu yüzden Türkiye’nin bu sistemi almasına karşıyız" dedi. Kaynak, "Ankara’nın planladığı S-400 alımının ABD-Türkiye ilişkileri için ağır sonuçları olacak. ABD gerçekten böyle adımlardan kaçınmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak, S-400 anlaşmasından vazgeçmesi durumunda Türkiye için olumsuz sonuçlarını minimize etmeye hazır olduklarını dasözlerine ekledi.

ABD S-400'e neden karşı olduğunu açıkladı

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan da anlaşmanın ve sistemin uluslararası kurallara uygun olduğunu belirten bir açıklama geldi.

ABD S-400'e neden karşı olduğunu açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandr Gruşko "Biz uzun zaman önce tavrımızı dile getirdik. Her egemen devlet askeri -teknik alanda kendi partnerlerini seçme hakkına sahip. Tüm kararlar alındı, anlaşma uluslararası kurallara uygundur" ifadelerini kullandı.

S-400 ile Patriot arasındaki tüm farklar YouTube'dan İZLE

F-35 ile SU-57 arasındaki tüm farklar YouTube'dan İZLE

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkel bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı

Merkel bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı

134
Fenerbahçe: Bilet fiyatlarını enflasyon ve kur artırdı

Fenerbahçe: Bilet fiyatlarını enflasyon ve kur artırdı

96
Uyuşturucu bağımlısı 1'i polis 2 kişiyi bıçakladı

Uyuşturucu bağımlısı 1'i polis 2 kişiyi bıçakladı

12
105 milyon liraya sahibinden satılık ada

105 milyon liraya sahibinden satılık ada

10
Faytonlardan çekilen atlara özel ilgi

Faytonlardan çekilen atlara özel ilgi

12
Yankesicinin savunması: Ayda 5 bin lira az, ne yapayım

Yankesicinin savunması: Ayda 5 bin lira az, ne yapayım

5
Kars’ta şüpheli çanta alarmı

Kars’ta şüpheli çanta alarmı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir