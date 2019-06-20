ABD S-400'e neden karşı olduğunu açıkladı

Türkiye'nin alma konusunda son sözünü söylemesine karşılık ABD s-400 konusunda Ankara'ya "bir kez daha düşün" baskısını sürdürüyor. Yaptırım tehditleriyle Türkiye'yi Rus hava savunma sistemini almasından vazgeçirmeye çalışan ABD, S-400'ü niçin istemediklerini açıkaldı.

ABD’nin, S-400 hava savunma füze sistemini Rusya için istihbarat toplama platformu olarak gördüğü belirtildi.

İSTİHBARAT PLATFORMU

Beyaz Saray’daki bir kaynak, Rus medyasına açıklamasında, "S-400, Rusya tarafından istihbarat toplama platformu olarak kullanılıyor. Bu yüzden Türkiye’nin bu sistemi almasına karşıyız" dedi. Kaynak, "Ankara’nın planladığı S-400 alımının ABD-Türkiye ilişkileri için ağır sonuçları olacak. ABD gerçekten böyle adımlardan kaçınmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak, S-400 anlaşmasından vazgeçmesi durumunda Türkiye için olumsuz sonuçlarını minimize etmeye hazır olduklarını dasözlerine ekledi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan da anlaşmanın ve sistemin uluslararası kurallara uygun olduğunu belirten bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandr Gruşko "Biz uzun zaman önce tavrımızı dile getirdik. Her egemen devlet askeri -teknik alanda kendi partnerlerini seçme hakkına sahip. Tüm kararlar alındı, anlaşma uluslararası kurallara uygundur" ifadelerini kullandı.

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