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ABD S.Arabistan ile çalışmaya devam edecek

Mike Pompeo, "Suudi Arabistan ile önemli bir ortaklığımız var ve bunu sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

AA | 12.12.2018 - 22:32..
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ''Suudi Arabistan ile önemli bir ortaklığımız var ve bu ortaklık Başkan Trump'ın ilk iki yılında ABD'nin güvenliğine hizmet etti. Suudi Arabistan ile çalışma ve Amerika'yı güvenli kılma niyetindeyiz.'' dedi.

ABD S.Arabistan ile çalışmaya devam edecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İ SUÇLADI

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde, İran'ı hedef alan ve yaptırımları ihlal etmekle suçlayan Pompeo, toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi yönetimi ve yönetimin başı olarak nitelendirdiği Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan ve hepsinin cezalandırılması gerektiği yönündeki açıklaması sorulan Pompeo, şunları söyledi:

''Cemal Kaşıkçı'nın çirkince öldürülmesinden çok sayıda kişiyi sorumlu tuttuk. Soruşturmaya devam ediyoruz ve sorumluların hesap vermesi gereken noktaya geleceğiz. Haley'in Amerika'nın bölgedeki çıkarlarının önemli olduğu konusunda benimle aynı görüşte olduğundan eminim. Suudi Arabistan ile önemli bir ortaklığımız var ve bu ortaklık Başkan Trump'ın ilk iki yılında ABD'nin güvenliğine hizmet etti. Suudi Arabistan ile çalışma ve Amerika'yı güvenli kılma niyetindeyiz.''

Yıl sonunda görevinden ayrılacak olan ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ''(Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu) Suudi yönetimi ve yönetimin başı Muhammed bin Selman'dır. Cezasız kalmamalılar." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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