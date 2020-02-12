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Haseke'de ABD askerleri ile Esad güçleri çatıştı

ABD askerleri, Suriye’nin Haseke bölgesinde kendilerini durduran rejim güçleriyle yaşadıkları arbedede 1 rejim unsurunu öldürdü.

AA | 12.02.2020 - 14:49..
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Suriye'nin Haseke-Kamışlı yolu üzerinde rejim yanlısı çok sayıda "Şebbiha", Esad rejimine ait bir kontrol noktasında ABD konvoyunun geçişine engel olmaya çalıştı.

Geçişin engellenmeye çalışıldığı sırada, ABD askerleri ile rejim güçleri arasında çatışma yaşandı.

1 REJİM UNSURU ÖLDÜ

Devriyenin yolunu kesen milislerin bazılarının silahlı olduğunu ve taraflar arasında yaşanan gerginliğin ardından bir milisin, ABD'li askerlerin açtığı ateş sonucu öldüğü belirtildi.

Bunun üzerine Şebbihalar da havaya ateş açarak karşılık verdi. Olayın ardından ABD askerleri araçlarıyla Haseke kent merkezine dönerken, sivil kılığındaki Şebbihalar da dağıldı.

ABD HAVA SALDIRISI YAPTI

Olayın ardından Haseke'deki Tel Beyder üssünden havalanan ABD'ye ait 2 savaş uçağı, Hırbet Ammo bölgesinde rejim güçlerinin 2 askeri noktasına saldırı düzenledi.

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