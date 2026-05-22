ABD savaşın maliyetini açıkladı: 29 milyar dolarlık askeri teçhizat kaybedildi

28 Şubat’ta Amerika’nın İran’a saldırmasıyla başlayan savaşta 2,5 ay geride kaldı.

Savaşta Amerikan ordusuna ait çok sayıda uçak ve teçhizatın düştüğü biliniyordu ancak tam sayısı açıklanmamıştı.

KAYIPLARA İLİŞKİN RAPOR YAYIMLANDI

ABD Kongresi, yaşanan kayıplara ilişkin detaylı bir rapor hazırladı.

Raporda F-15 savaş uçakları, bir adet F-35A Lightning II hayalet uçak, MQ-9 Reaper insansız hava araçları ve bir adet HH-60W Jolly Green II arama kurtarma helikopteri yer aldı.

29 MİLYAR DOLARLIK ZARAR

Raporda, zararın 29 milyar dolara kadar ulaştığı belirtildi.

RAPORDA BAHSEDİLEN KAYIPLAR

Kongre raporunda kaybedilen ya da zarar gören askeri envanter şöyle sıralandı:

1 adet F-35A Lightning II hayalet savaş uçağı

4 adet F-15E Strike Eagle savaş uçağı

1 adet A-10 Thunderbolt II yakın hava destek uçağı

7 adet KC-135 Stratotanker havada yakıt ikmal uçağı

1 adet E-3 Sentry AWACS erken uyarı ve gözetleme uçağı

2 adet MC-130J Commando II nakliye uçağı

1 adet HH-60W Jolly Green II arama-kurtarma helikopteri

24 adet MQ-9 Reaper İHA

1 adet MQ-4C Triton yüksek irtifa gözetleme İHA’sı

410 MİLYON DOLARLIK ZARAR

F-35A uçağının maliyetinin yaklaşık 110 milyon dolar olduğu belirtilen raporda, 4 adet F-15E uçağının maliyetinin yaklaşık 300 milyon dolar olduğu açıklandı.

Kaybedilen F-15’lerden üçünün 2 Mart’ta Kuveyt semalarında düştüğü, dördüncüsünün ise 5 Nisan’da İran’daki operasyonlar sırasında vurulduğu belirtildi.

1,8 MİLYAR DOLARLIK YAKIT İKMAL UÇAĞI KAYBI

Ayrıca dost hava sahasında düşen 7 adet KC-135 yakıt ikmal uçağının ikame bedelinin yaklaşık 1,8 milyar doları bulabileceği açıklandı.

ABD AYLAR SONRA KABUL ETTİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, raporun yayımlanmasından sonra sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Savaşın başlamasından aylar sonra ABD Kongresi, milyarlarca dolar değerindeki düzinelerce hava aracının kaybedildiğini kabul etti.” dedi.

F-35 DÜŞÜREN İLK ORDU

Arakçi ayrıca, “Güçlü silahlı kuvvetlerimizin, yere göğe sığdırılamayan F-35’i düşüren ilk ordu olduğu tescillenmiş oldu.” ifadelerini kullandı.