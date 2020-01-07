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ABD Savunma Bakanı Irak'tan çıkmayacaklarını duyurdu

ABD güçlerinin Irak'tan çıkacağı haberini ABD Savunma Bakanı yalanladı.

Haber Merkezi | 07.01.2020 - 00:36..
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ABD Savunma Bakanı Irak'tan çıkmayacaklarını duyurdu

Irak parlamentosu geçen gün yabancı kuvvetlerin ülkeden çıkması yönünde karar aldı.

Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump Irak'ı tehdit ederek, "Irak'a çok pahalı bir üs inşa ettik. Irak çıkmamızı istiyorsa harcalarımızın geri ödemesini yapmalı" açıklamasını yapmıştı.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI SONRASI ABD KOMUTANI ÇIKICAĞIZ DEDİ

Ancak, AFP'nin de aktardığına göre ABD Deniz Piyadeleri Komutanı Tuğgeneral William Seely, Irak müşterek operasyon komutanlığına ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'tan güvenli çıkış yapacağı yönünde bir mektup gönderdi.

ABD Savunma Bakanı Irak'tan çıkmayacaklarını duyurdu

Mektupta, koalisyon güçlerinin Irak'ta yeniden konuşlanma ve güvenli bir çıkış sağlamak için önlemler alacağı ve bölgedeki helikopter uçuşlarında artış yaşanacağı kaydedildi.

Diğer yandan mektupta, ABD öncülüğündeki koalisyonun, süreci önümüzdeki günlerde ve haftalarda hayata geçireceği belirtildi.

ABD SAVUNMA BAKANI MEKTUBU YALANDI

ABD Savunma Bakanı Mike Esper, Irak'tan çekileceklerine dair sosyal medyadaki mektubu yalanlayarak, "Irak'tan çekilmiyoruz; çekilme planımız da yok." dedi.

ABD Savunma Bakanı Irak'tan çıkmayacaklarını duyurdu

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