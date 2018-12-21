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ABD Savunma Bakanı istifa etti

ABD Savunma Bakanı Mattis "Suriye'den çıkmayalım" ısrarını sürdürdü. Trump askerlere, "Eve dönün" çağrısını yaptıktan sonra "Mattis emekli olacak" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi | 21.12.2018 - 13:17..
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ABD'nin Suriye'deki birliklerini geri çekme kararının hemen ertesi günü, Savunma Bakanı James Mattis, şubat ayı sonunda görevinden ayrılarak emekli olacağını duyurdu.

"MATTİS ŞUBAT AYINDA EMEKLİ OLACAK"

ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili "Mattis şubat ayında görevi bırakıp emekli olacak." değerlendirmesinde bulunurken, Bakan Mattis yaptığı açıklamada, "Başkan'ın kendi görüşüne yakın biriyle çalışma hakkı var." dedi.

Suriye'deki Amerikan birliklerinin çekilmesine karşı çıkan Mattis, erken bir çekilmenin "büyük bir hata" olacağını söylemişti.

ABD Savunma Bakanı istifa etti

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