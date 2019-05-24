ABD Senatosu yeni bir tasarıyı kabul etti

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, 750 milyar dolarlık savunma politikası tasarısını açıkladı.

Silahlı Hizmetler Komitesi'nde ele alınan tasarı, 2’ye karşı 25 oyla kabul edildi.

Tasarıda, ABD-Meksika sınırında yapılması planlanan inşaat projeleri, askeri konutlar ve orduda cinsel saldırıların önlenmesi gibi konularda yapılacak çalışmalara kaynak ayrılmasını amaçlayan maddeler var.

YASALAŞMASI İÇİN SÜREÇ VAR

Açıklanan tasarının yasalaşması için ise uzun bir süreç var.

TRUMP İMZALAYACAK

Gelecek haftalarda Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi de kendi tasarısını açıklayacak. Temsilciler Meclisi ile senato tasarısı karşılaştırılacak. İki tasarı, tek bir teklif haline getirilecek. Ardından ABD Kongresi'nde oylamaya sunulup, son aşamada da ABD Başkanı Donald Trump'ın imzası için Beyaz Saray’a gönderilecek.