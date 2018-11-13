taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4658
Euro
6.14915
Altın
1204.32
Borsa
91445.28
Gram Altın
211.548

ABD sondaj gemisi Rumlar için bölgede

Güney Kıbrıs Rum yönetimi tek taraflı hidrokarbon arama çalışmaları için ExxonMobil'e ait sondaj gemisini çağırdı.

AA | 13.11.2018 - 07:13..
  1. Haberler
  2. Dünya

Amerikan enerji şirketi ExxonMobil'e ait sondaj gemisinin hidrokarbon arama çalışmaları yapmak üzere Kıbrıs'ın güneyindeki bölgeye gittiği bildirildi.

Atina Haber Ajansının (AMNA) haberine göre, "Stena IceMax" isimli sondaj gemisi, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı ilan ettiği sözde 10'uncu parsel olarak isimlendirilen bölgeye ulaştı.

Haberde, gemide hazırlık çalışmalarının yapıldığı, 15 Kasım'dan sonra sondajın başlayacağı belirtildi.

Öte yandan, Rum kesiminin 25 Şubat 2019'a kadar bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin Navtex ilan ettiği kaydedildi.

ABD sondaj gemisi Rumlar için bölgede

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Rum kesiminin, KKTC ve Türkiye'nin hak iddia ettiği bölgelerde tek taraflı ihale ve arama çalışmaları çabası, Türkiye tarafından tepkiye neden olmuştu.

"BU ÇABALARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve KKTC dışlanarak adeta gasbedilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Savunma Bakanı Hulusi Akar da, "Muhataplarımız; mavi vatan denizlerimizde hukuki ve tarihi hak ve menfaatlerimizin ihlal edilmesine asla müsaade etmeyeceğimizi, Ege ve Akdeniz’de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını bilmelidirler" demişti.

ŞUBAT'TA ARAMA ÇALIŞMALARINA MÜSAADE EDİLMEMİŞTİ

İtalyan enerji şirketi ENİ'ye ait bir sondaj gemisi, çalışmalarda bulunmak üzere Kıbrıs açıklarına yaklaşması üzerine Türk savaş gemilerince uzaklaştırılmıştı.

ENİ'ye Rum yönetimi tarafından ihale edilen arama bölgesi aynı zamanda Türkiye'nin olası Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisinde bulunuyordu. Rum kesiminin sözde 1, 4, 5, 6, ve 7'nci parseller olarak adlandırdığı bölgeler, Türkiye'nin olası MEB alanı ile çakışıyor.

ExxonMobil'in arama yapmayı planladığı sözde 10'uncu parsel adı verilen alan, Türkiye ile KKTC MEB'leriyle çakışmamasına karşın, Ankara, Rumlar tarafından KKTC'nin hakları hiçe sayılarak tek taraflı arama çalışmaları yapılmasına karşı çıkıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuzey Kore'nin 13 gizli füze tesisinin yeri tespit edildi

Kuzey Kore'nin 13 gizli füze tesisinin yeri tespit edildi

23
Belçikalı işçilere yanlışlıkla 30'ar bin euro yatırıldı

Belçikalı işçilere yanlışlıkla 30'ar bin euro yatırıldı

37
ABD Enerji Bakanı: Türk Akımı'na karşıyız

ABD Enerji Bakanı: Türk Akımı'na karşıyız

14
Ünlü çizgi roman yazarı Stan Lee hayatını kaybetti

Ünlü çizgi roman yazarı Stan Lee hayatını kaybetti

13
Belçikalı bakan, Başkan Erdoğan’a yoğun ilgiden rahatsız

Belçikalı bakan, Başkan Erdoğan’a yoğun ilgiden rahatsız

19
Fransız maliyesi sosyal medyada gizli zengin avında

Fransız maliyesi sosyal medyada gizli zengin avında

4
Erdoğan ile Trump Halkbank'ın durumunu konuştu

Erdoğan ile Trump Halkbank'ın durumunu konuştu

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM