ABD: Suriye'de 1.000 asker bırakacağız haberi yalan

ABD Genelkurmay Başkanlığı, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ortaya attığı Suriye iddiasını haberden birkaç saat sonra yalanladı.

"HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YOK"

Söz konusu yazılı açıklamada, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, "ABD ordusunun Suriye'de 1.000 civarında asker bırakmaya hazırlandığı yönünde, önde gelen bir Amerikan gazetesinde yer alan iddia, kesinlikle doğru değildir. Şubat ayında deklare edilen planlar üzerinde hiçbir değişiklik söz konusu değildir ve ABD güçlerinin belirli bir seviyeye azaltılması yönündeki Başkan'ın talimatını uygulamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRK GENELKURMAY İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Dunford, WSJ haberindeki Türkiye iddiasına ilişkin de şu açıklamayı yaptı: "Buna ilaveten, Türkiye-Suriye sınırına ilişkin Türk tarafının güvenlik endişelerine işaret etmek üzere Türk Genelkurmay Başkanlığı ile detaylı askeri planlamaları yapmayı sürdürüyoruz. Bugüne kadarki planlamalar verimli oldu. Şu anda, önümüzdeki günlerde daha da geliştirilecek bir başlangıç konseptine sahibiz."





WALL STREET JOURNAL'İN HABERİ

WSJ, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Donald Trump yönetiminin, çekilme sürecinin ardından Suriye'de yaklaşık 1.000 askerini bırakmaya hazırlandığını ileri sürmüştü.

Haberde ayrıca, ABD yönetiminin, Türkiye, Avrupalı müttefikleri ve terör örgütü YPG/PKK ile yaptığı görüşmelerde, Suriye'nin kuzeyinde bir 'güvenli bölge' oluşturulması için anlaşılamadığı ileri sürülmüştü.