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ABD: Suriye'de 500 askerimiz kalacak

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekileceklerini açıklasa da bölgedeki petrol ticaretini bırakıp gidemiyor.

AA | 10.11.2019 - 18:30..
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Suriye'deki iç savaşı kendi menfaatlerine göre yöneten Amerika, bölgedeki petrol kaynaklarından vazgeçmiyor.

Öyle ki ABD Başkanı Donald Trump'ın "Geri çekiliyoruz" talimatının ardından Irak'a yönelen Amerikan askerleri, bölgedeki üsleri kapattı ancak petrolü bırakamadı.

SURİYE'DE 500-600 ASKERİMİZ VAR AÇIKLAMASI

Bölgedeki petrol ticaretiyle günde 30 milyon dolar gelir elde eden ABD'nin son açıklaması,  Genelkurmay Başkanı Mark Milley'den geldi.

Milley, ABC kanalına verdiği demeçte Suriye'deki ABD askerlerinin sayısına ilişkin bir soruya, "Binden az, 500 civarında, hatta belki 600 kişi olabilir" dedi.

ABD: Suriye'de 500 askerimiz kalacak

 

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