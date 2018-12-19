ABD Suriye'den tüm askerlerini çekmeyi planlıyor

Reuters'ın haberine göre, Suriye'nin kuzeyinde çok sayıda askeri ve üssü bulunan Pentagon, ülkeden tamamen çekilmeyi değerlendiriyor. Konuya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.
"DEAŞ'I YENDİK..."
ABD Başkanı Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada "DEAŞ'ı yendik, Suyriye'de bunun için bulunmak için tek sebebimiz buydu" diyerek çekilme sinyallerine kuvvetli bir doğrulama yaptı.
"TAMAMEN ÇEKİLME DEĞERLENDİRİLİYOR"
Reuters'a konuşan bir yetkilinin, "ABD, Suriye'den tüm askerlerini çekmeyi değerlendiriyor" dediği öğrenildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer, ABD'nin bölgedeki PKK'lılar ile konuyu istişare ettikleri belirtilirken bu kararın bizzat Donald Trump tarafndan verildiği belirtiliyor.
DERHAL VE TÜMÜYLE ÇEKİLME
ABD savuna Bakanlığı yetkililerine göre ABD askerinin Suriye'den derhal ve tümüyle çekilmesi için planlama başladı. Derhal ve tümüyle çekilme kavramlarının detayına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmeden hemen sonra geldi.