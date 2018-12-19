taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2825
Euro
6.0407
Altın
1256.38
Borsa
92188.72
Gram Altın
213.156

ABD Suriye'den tüm askerlerini çekmeyi planlıyor

Reuters'a konuşan ABD'li yetkili, Suriye'den tüm askerleri çekmeyi değerlendirdiklerini açıkladı. Başkan Trump konuya ilişkin iddiaları doğrular nitelikte bir tweet attı.

Haber Merkezi | 19.12.2018 - 16:38..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
ABD Suriye'den tüm askerlerini çekmeyi planlıyor

Reuters'ın haberine göre, Suriye'nin kuzeyinde çok sayıda askeri ve üssü bulunan Pentagon, ülkeden tamamen çekilmeyi değerlendiriyor. Konuya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.

ABD Suriye'den tüm askerlerini çekmeyi planlıyor

"DEAŞ'I YENDİK..."

ABD Başkanı Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada "DEAŞ'ı yendik, Suyriye'de bunun için bulunmak için tek sebebimiz buydu" diyerek çekilme sinyallerine kuvvetli bir doğrulama yaptı.

"TAMAMEN ÇEKİLME DEĞERLENDİRİLİYOR"

Reuters'a konuşan bir yetkilinin, "ABD, Suriye'den tüm askerlerini çekmeyi değerlendiriyor" dediği öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer, ABD'nin bölgedeki PKK'lılar ile konuyu istişare ettikleri belirtilirken bu kararın bizzat Donald Trump tarafndan verildiği belirtiliyor.

ABD Suriye'den tüm askerlerini çekmeyi planlıyor

DERHAL VE TÜMÜYLE ÇEKİLME

ABD savuna Bakanlığı yetkililerine göre ABD askerinin Suriye'den derhal ve tümüyle çekilmesi için planlama başladı. Derhal ve tümüyle çekilme kavramlarının detayına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmeden hemen sonra geldi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sıla'nın Adli Tıp raporu

Sıla'nın Adli Tıp raporu

187
Hayvana işkence eden Murat Özdemir'in sabıkası

Hayvana işkence eden Murat Özdemir'in sabıkası

169
Peşmerge YPG'li teröristlere desteğe gidiyor

Peşmerge YPG'li teröristlere desteğe gidiyor

138
Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

22
Acun Ilıcalı: Ben de hayvanseverim

Acun Ilıcalı: Ben de hayvanseverim

103
ABD Türkiye'ye Patriot satışı için onay verdi

ABD Türkiye'ye Patriot satışı için onay verdi

195
CHP'nin Bolu adayı Tanju Özcan

CHP'nin Bolu adayı Tanju Özcan

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir