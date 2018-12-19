ABD Suriye'den tüm askerlerini çekmeyi planlıyor

Reuters'ın haberine göre, Suriye'nin kuzeyinde çok sayıda askeri ve üssü bulunan Pentagon, ülkeden tamamen çekilmeyi değerlendiriyor. Konuya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.

"DEAŞ'I YENDİK..."

ABD Başkanı Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada "DEAŞ'ı yendik, Suyriye'de bunun için bulunmak için tek sebebimiz buydu" diyerek çekilme sinyallerine kuvvetli bir doğrulama yaptı.