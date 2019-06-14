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ABD tanker saldırısının olduğu yere destoyer gönderiyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman'da meydana gelen petrol tankeri saldırısının ardınadn bölgeye savaş destoyeri gönderme kararı aldı.

AA | 14.06.2019 - 02:29..
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ABD tanker saldırısının olduğu yere destoyer gönderiyor

Körfez'de ABD, İran gerilimi iyiden iyiye yükseliyor. Özellikle ekonomik yaptırımlar ve nükleer gerilim ile başlayan süreç, Umman'da petrol tankerlerine yönelik yapılan saldırılar ile tırmanışa geçti.

ABD donanması, bölgede yaşananların ardından körfeze savaş destroyeri göndereceğini açıkladı.

DESTROYER GÖNDERİLİYOR

CENTCOM, ABD Donanması'na ait USS Mason'un, petrol tankerlerine yapılan saldırıların ardından yardım sağlamak için Umman Körfezi'ne gittiğini bildirdi.

ABD tanker saldırısının olduğu yere destoyer gönderiyor

CENTCOM Sözcüsü Teğmen Albay Earl Brown, düzenlediği basın açıklamasında, "USS Mason, olay yerine yardım sağlamak için gidiyor. ABD ve bölgedeki ortaklarımız kendimizi ve çıkarlarımızı savunmak için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Bugünkü saldırılar uluslararası seyahat ve ticaret özgürlüğü için açık bir tehdittir" ifadelerini kullandı.

PETROL TANKERLERİNE SALDIRI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ruveys limanından Tayvan’a doğru yola çıkan Norveçli Frontline şirketine ait Marshall Adaları bandıralı Front Altair adlı tankere sabah yerel saatle 08.50 civarında bir saldırı gerçekleştiğini ifade edilmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ruveys limanından Tayvan’a doğru yola çıkan Norveçli Frontline şirketine ait Marshall Adaları bandıralı Front Altair adlı tankere sabah yerel saatle 08.50 civarında bir saldırı gerçekleştiğini ifade edilmişti.

Saldırılar hakkında ABD'den yapılan ilk açıklamalarda İran fail olarak ima edilirken, Dışişleri Bakanı Pompeo açık ve net bir şekilde saldırının arkasındaki gücün İran olduğunu açıklamıştı.

Umman denizinde iki petrol tankerine saldırı VİDEO

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