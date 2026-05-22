ABD, Tayvan'a 14 milyar dolarlık silah satışını erteledi

ABD, Tayvan’a yönelik yaklaşık 14 milyar dolarlık silah satışını, Orta Doğu’daki gerilim ve askeri öncelikler nedeniyle geçici olarak durdurdu.

Karar, ABD’li yetkililer ve taraf ülkelerin açıklamalarıyla uluslararası gündemde geniş yankı uyandırdı.

“MÜHİMMAT ÖNCELİĞİ” GEREKÇESİYLE ERTELEME

ABD donanmasından sorumlu müsteşar Hung Cao, Senato Bütçe Komitesi’nde yaptığı açıklamada, Tayvan’a yönelik silah satışının “geçici olarak durdurulduğunu” belirtti.

Cao, kararın gerekçesine ilişkin, Orta Doğu’daki askeri operasyonlar nedeniyle mühimmat stoklarının öncelikli olarak korunması gerektiğini ifade ederek, bu kapsamda Tayvan’a yapılacak sevkiyatın askıya alındığını söyledi.

“GEREKTİĞİNDE SATIŞLAR DEVAM EDECEK”

ABD’li yetkili, askeri satışların tamamen iptal edilmediğini vurgulayarak, ihtiyaç değerlendirmelerine göre yurt dışı satışların yeniden başlatılabileceğini belirtti. Kararın geçici nitelikte olduğu ifade edildi.

TAYVAN: RESMİ BİLGİ ALMADIK

Tayvan makamları ise konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, ABD’den silah satış politikasında herhangi bir değişiklik olduğuna dair resmi bir bilgilendirme almadıklarını duyurdu.

PEKİN: TAVRIMIZ NET VE KARARLI

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Washington’ın Tayvan’a silah satışına karşı Pekin’in tutumunun “tutarlı, net ve kararlı” olduğunu ifade etti. Çin, söz konusu satışların bölgesel istikrarı zedelediği görüşünü yineledi.

WASHINGTON-PEKİN-TAYPEİ HATTINDA GERİLİM

ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce Tayvan lideri Lai Ching-te ile olası silah satışı konusunu gündeme getirmesi, bölgedeki hassas dengeyi yeniden tartışmaya açmıştı. Son kararın, ABD’nin Asya-Pasifik politikası üzerinde yeni etkiler doğurabileceği değerlendiriliyor.