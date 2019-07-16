ABD, teknoloji şirketlerinin kripto para çıkarmalarını istemiyor

ABD başkanı Donald Trump'ın, özellikle Facebook'un kendi kripto para birimi Libra'yı tanıtmasının ardından bu konulara sıcak bakmadığını zaten biliyoruz. Yeni ortaya çıkan raporlara göre ABD'li milletvekilleri, büyük teknoloji şirketlerinin kripto para çıkarmasını engellemek için aktif olarak çalışıyor.

Başta Trump olmak üzere birçok ABD devlet yöneticisi, kripto paraların doların sonunu getirebileceğine inanıyor.

ABD FACEBOOK'U DURDURMAK İSTİYOR

Facebook'un tanıttığı kripto para biriminin, kullanıcılara tam olarak erişebilmesi için bazı sorunların üstesinden gelmesi gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan House Finansal Hizmetler Komitesi başkanı ve ABD Kongre Üyesi Maxine Waters, Mark Zuckerberg'in Facebook'un kripto para projesini durdurmasını istemişti.