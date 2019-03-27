ABD terörist yetiştirmeye devam edecek

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetleri Komitesi toplandı. Burada açıklamalarda bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, terör örgütü YPG'nin durumuyla ilgili değerlendirme yaptı.

HALA DEAŞ İÇİN YPG İLE ORTAKLIKTAN SÖZ EDİYOR

Dunford, "Özellikle Suriye'deki askeri harekatın sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz. Bu süreklilik, DEAŞ'la mücadele görevini sonuna kadar götürmek için YPG ile ortaklık yapılmasını kapsıyor" dedi.

Oysa terör örgütü DEAŞ'ın bölgede toprağı kalmadı. DEAŞ'lı teröristlerle ilgili Türkiye gerekenin yapılacağını açıkladı.

YPG'Lİ TERÖRİSTLERE TEHDİDİN ÖNÜNE GEÇMEK İSTİYORLAR

Ayrıca Dunford, "Trump'ın Suriye'de kalan birliğin görevine devam etmesi kararına istinaden şu anda geçerli kısa vadeli planımız, YPG'li partnerlerimize yönelik eğitimlerin ve yardımların sürdürülmesinin yanı sıra onlara yönelik meydan okumaları ve tehditleri önleyecek bir çerçeve yapı oluşturulmasını öngörüyor." ifadelerini kullandı.