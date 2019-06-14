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ABD teröristlere 200 tır yardım gönderdi

Tırların içinde ağır silahlar ve zırhlı, pikap araçlar var.

Haber Merkezi | 14.06.2019 - 14:07..
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ABD bugün, YPG/PKK'ya silah ve araçlardan oluşan 200 tırlık bir yardım konvoyu gönderdi.

SİLAHLAR DGS MERKEZLERİNE BIRAKILDI

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen YPG'li terörist şunları söyledi: "ABD, bize ağır silah ve ile zırhlı araçlar ile pikap araçlar gönderdi. Ayrıca, yeni askeri üslerin inşasında kullanılmak üzere beton bloklar da gönderildi.

ABD teröristlere 200 tır yardım gönderdi

ABD, Deyr er Zor ve Haseke bölgelerinde yeni üsler kuracak. Sevkiyat, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolündeki Semalka Sınır Kapısı'ndan yapıldı. Oradan da tırlarla Kobani bölgesindeki YPG merkezlerine bırakıldı. ABD bize yardım etmeye devam edecektir."

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