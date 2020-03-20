taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5465
Euro
6.9868
Altın
1476.92
Borsa
85195.39
Gram Altın
310.933
Bitcoin
40525.5

ABD, tüm vatandaşlarının yurda dönmesini istedi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşlarına yurtdışına seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunurken, alarm seviyesi ise 4’e yükseltildi.

İHA | 20.03.2020 - 03:57..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Çin’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına aldı.

ALARM SEVİYESİNİ 4'E ÇIKARTTI

Koronavirüs salgını nedeni ile ABD Dışişleri Bakanlığı, bugün Amerikan vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu. Bakanlık, alarm seviyesini 4’e çıkartarak, tüm vatandaşlarına uluslararası uçuşlardan uzak durun uyarısında bulundu.

VATANDAŞLARININ YURDA DÖNMESİNİ İSTEDİ

Bakanlık bu uyarının ardında tüm vatandaşlarının yurda geri dönmesini istedi aksi takdirde belirsiz bir zamana kadar yurda dönemeyeceklerini belirtti.

Dünya genelinde birçok ülke koronavirüs salgını nedeni ile hava, kara ve deniz sınırlarını yabancılara kapattı. Ülkeler sadece kendi vatandaşları ve ticari faaliyetler için sınırlarını açıyor.

ABD, tüm vatandaşlarının yurda dönmesini istedi

ABD, tüm vatandaşlarının yurda dönmesini istedi

İlginizi Çekebilir
Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı
Suudi Arabistan'da koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz kılmanın askıya alındığı bildirildi.
İsrail'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Netanyahu, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün itibarıyla 7 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
Birleşik Krallık'ta koronadan can kaybı 144'e çıktı
Birleşik Krallık'ta korona virüse bağlı ölümlerin yaşanmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 106'dan 144'e, vaka sayısının ise 3 bin 269'a yükseldiği bildirildi.
Sıla ve Yalın'dan hayranlarına karantina düeti
Koronavirüse karşı kendilerini evlerinde karantinaya alan Sıla ve Yalın, bir sosyal medya uygulaması üzerinden yaptıkları canlı yayında düet yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sıla ve Yalın'dan hayranlarına karantina düeti
Sıla ve Yalın'dan hayranlarına karantina düeti
114
Taksim Meydanı'ndaki gençleri canlı yayında köpek kovaladı
Taksim Meydanı'ndaki gençleri canlı yayında köpek kovaladı
70
Diyanet: Kurallara uymak farz
Diyanet: Kurallara uymak farz
19
Birleşik Krallık'ta koronadan can kaybı 144'e çıktı
Birleşik Krallık'ta koronadan can kaybı 144'e çıktı
0
ABD, tüm vatandaşlarının yurda dönmesini istedi
ABD, tüm vatandaşlarının yurda dönmesini istedi
0
Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı
Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı
0
İsrail'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İsrail'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir