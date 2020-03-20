ABD, tüm vatandaşlarının yurda dönmesini istedi

Çin’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına aldı.

ALARM SEVİYESİNİ 4'E ÇIKARTTI

Koronavirüs salgını nedeni ile ABD Dışişleri Bakanlığı, bugün Amerikan vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu. Bakanlık, alarm seviyesini 4’e çıkartarak, tüm vatandaşlarına uluslararası uçuşlardan uzak durun uyarısında bulundu.

VATANDAŞLARININ YURDA DÖNMESİNİ İSTEDİ

Bakanlık bu uyarının ardında tüm vatandaşlarının yurda geri dönmesini istedi aksi takdirde belirsiz bir zamana kadar yurda dönemeyeceklerini belirtti.

Dünya genelinde birçok ülke koronavirüs salgını nedeni ile hava, kara ve deniz sınırlarını yabancılara kapattı. Ülkeler sadece kendi vatandaşları ve ticari faaliyetler için sınırlarını açıyor.