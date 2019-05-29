ABD Türk pilotların F-35 eğitimini askıya alabilir

Türkiye'nin S-400 konusundaki kararlı tavrı, ABD'nin tehditlerini artırmasına neden oluyor. Özellikle önümüzdeki aylarda hava savunma sisteminin Rusya tarafından Türkiye'ye gönderilmesi planlanırken, her geçen gün Washington yönetimi baskı unsurunu devreye sokmayı sürdürüyor.

ABD Türkiye'yi F-35'ler üzerinden yeniden tehdit etti.

"EĞİTİMLER İPTAL EDİLEBİLİR"

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Türkiye'nin ABD'nin tüm itirazlarına rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararına karşılık olarak ABD tarafının, Türk pilotların devam eden F-35 eğitimini askıya almayı düşündüğünü iddia etti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz haftalarda ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini alma niyetine rağmen Türk pilotlara verilen F-35 eğitimine devam ettiğini belirtmişti.

Türkiye’nin S-400 alımından vazgeçebileceğini dile getiren Wilson, “Bu mümkün ve diplomatlarımız bu konu üzerinde çalışmaya devam ediyor” demişti.

ABD, S-400'lerin Batı'nın savunma ağıyla bağdaşmayacağını iddia ederek Türkiye'ye, Rusya'yla imzalanan anlaşmanın askıya alınması yönünde baskı uyguluyor.

F-35 ile SU-57 arasındaki tüm farklar YouTube'dan İZLE

S-400 ile Patriot arasındaki tüm farklar YouTube'dan İZLE