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ABD Türk pilotların F-35 eğitimini askıya alabilir

ABD'nin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararına yanıt olarak, Türk pilotların devam eden F-35 eğitimini askıya almayı ciddi olarak göz önünde bulundurduğu öne sürüldü.

REUTERS | 29.05.2019 - 02:16..
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ABD Türk pilotların F-35 eğitimini askıya alabilir

Türkiye'nin S-400 konusundaki kararlı tavrı, ABD'nin tehditlerini artırmasına neden oluyor. Özellikle önümüzdeki aylarda hava savunma sisteminin Rusya tarafından Türkiye'ye gönderilmesi planlanırken, her geçen gün Washington yönetimi baskı unsurunu devreye sokmayı sürdürüyor.

ABD Türkiye'yi F-35'ler üzerinden yeniden tehdit etti.

ABD Türk pilotların F-35 eğitimini askıya alabilir

"EĞİTİMLER İPTAL EDİLEBİLİR"

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Türkiye'nin ABD'nin tüm itirazlarına rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararına karşılık olarak ABD tarafının, Türk pilotların devam eden F-35 eğitimini askıya almayı düşündüğünü iddia etti.

ABD Türk pilotların F-35 eğitimini askıya alabilir

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz haftalarda ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini alma niyetine rağmen Türk pilotlara verilen F-35 eğitimine devam ettiğini belirtmişti.

Türkiye’nin S-400 alımından vazgeçebileceğini dile getiren Wilson, “Bu mümkün ve diplomatlarımız bu konu üzerinde çalışmaya devam ediyor” demişti.

ABD Türk pilotların F-35 eğitimini askıya alabilir

ABD, S-400'lerin Batı'nın savunma ağıyla bağdaşmayacağını iddia ederek Türkiye'ye, Rusya'yla imzalanan anlaşmanın askıya alınması yönünde baskı uyguluyor.

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