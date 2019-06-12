ABD, Türkiye üzerinden Hindistan'ı tehdit etti

ABD, Türkiye gibi Hindistan'ın da Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasına karşı çıkıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili bir grup Hint gazeteciye yaptığı açıklamada Yeni Delhi yönetiminin Rus yapımı sistemi satın alma kararının olağan bir anlaşma olarak görülemeyeceğini ve anlaşmanın ABD-Hint askeri iş birliğini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

TÜRKİYE İLE YAŞADIĞIMIZ TARTIŞMAYA BAKIN

S-400'lerin satın alınmasının ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşılık Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında Rusya'ya getirilen yaptırımları ihlal edeceğini vurgulayan yetkili, "NATO müttefikimiz Türkiye ile yaşadığımız çok ciddi tartışmaya bakın. Aynı endişeler Hindistan'ın S-400'leri satın alması halinde de geçerli olacaktır." dedi.

S-400'lerde kullanılan radar sisteminin ABD yapımı yeni nesil hayalet savaş uçağı F-35'lere ait hassas bilgileri tehlikeye atacağı tezini savunan yetkili, "Yüksek teknolojiye sahip sistemleri birlikte kullanamayız. S-400'lerin diğer sistemler için yaratacağı bazı tehditler var. Türkiye ile yaşadığımız tartışma bu meseleye odaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Hindistan'da yapılan parlamento seçimlerinin ardından ikinci dönem iktidarı kazanan, 30 Mayıs'ta Başbakan olarak yeni görev dönemine başlayan Başbakan Nerandra Modi, ABD ile dış politikada dostane ilişkileri olduğu halde, savunma alanındaki tercihleri nedeniyle müttefikinin baskısına maruz kalıyor.

YAPTIRIMLAR S-400'LER ÖNÜNDE ENGEL

Hindistan, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın alınmasıyla ilgili anlaşmayı Kasım 2018'de imzalandı. Başbakan Modi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki geniş çaplı müzakereler sonunda karara bağlanan anlaşma kapsamında Kasım 2020'de başlayacak olan teslimatlar Nisan 2023'de tamamlanacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan bir Hint hükümet yetkilisine göre, Rus savunma şirketlerine uygulanan bankacılık yaptırımları nedeniyle Yeni Delhi yönetimi şu ana dek Rusya'ya yalnızca kısmi ödemeler yapabildi.

Hint yetkililer, ABD'nin Indo-Pasifik bölgesinde Çin'in yükselişini dengeleme arayışında olan Trump yönetiminin, bu konuda kendilerine istisna sağlayacağını umuyor.