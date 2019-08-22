ABD, Türkiye'deki PKK saldırılarını kınadı

ABD bir yandan Türkiye ile Suriye'de iş birliği yaptığını söylerken, diğer yandan YPG'li teröristlere yardıma devam ediyor.

ABD'nin "Türkiye size saldırmayacak" diye YPG'ye güvence vermesi, Suriye politikasındaki ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.

YPG'ye silah ve mühimmat dolu onlarca araç göndermeye devam eden ABD, şimdi de Şırnak'taki hain terör saldırısına tepki mesajı yayınladı.

ABD HAİN SALDIRIYI KINADI

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hem saldırı kınandı hem de terörle mücadelede Türkiye'ye destek mesajı verildi.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Şırnak'taki terörle mücadele operasyonunda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. ABD, PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınamakta, terörle mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.