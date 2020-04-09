ABD, Türkiye'den hijyen ürünleri talep etti

Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında , virüsten etkilenen ülkeleri yalnız bırakmıyor..

Bugüne kadar yardım isteyen 93 ülkenin 32'sine karşılık veren Türkiye, yeni talepleri de almaya devam ediyor.

ABD DE ÜRÜN İSTEDİ

Türkiye ile işbirliği yapmak isteyen ABD de büyükelçilik aracılığıyla ürün talep listesi gönderdi.

ABD'nin teklifinde sağlık malzemelerinin takas yöntemiyle tedarik edilebileceği de vurgulanirken listede ceset torbasından sabuna kadar pek çok ürün yer aldı.

AMERİKA'NIN TÜRKİYE'DEN İSTEDİKLERİ

Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ticaret Bakanlıklarına ulaşan ABD'nin listesinde şu ürünler var:

"Yatak, N95 maske, eldiven, gözlük, ventilatör, mobil röntgen sistemi, antibiyotik, morfin, antiviral aşılar, alkol bazlı el ovma dezenfektanı, cerrahi sabun, klorid, ceset torbası, dezenfektan, ev izolasyonu için kitler, medikal tüpler, ölçülü solunum cihazı, oksijen yüz maskesi, tibbi gaz, burun kanülü, laringoskop seti, galoş, tıbbi önlük ve örtü, cerrahi maske, anestezi makinesi, numune taşıma çantaları ve taşınabilir nabız ölçme makinesi."

"TAKAS YAPABİLİRİZ" TEKLİFİ

Salgınla mücadele kapsamında, mümkün olması halinde Türkiye'de kapasite fazlası bulunabilecek malzemelerin ABD tarafından satın alınabileceği belirtilirken, takas yönteminin de uygulanabileceği kaydedildi.