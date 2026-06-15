ABD: Türkiye'nin çabalarını destekliyoruz

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

ABD ile Türkiye arasında bölgesel diplomasiye yönelik temaslar sürerken Washington’dan, Ankara’nın rolüne ilişkin olumlu bir değerlendirme geldi.

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye’nin gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik çabalarını desteklediklerini ifade etti.

“DİYALOG VE ORTAKLIKLA İLERLEME MÜMKÜN”

Barrack, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ülkeler arası ilişkilerde diyalog ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

“Ulusların diyalog, ortaklık ve barış ile güvenliğe bağlılığı tercih etmesi halinde ilerleme mümkündür” ifadelerini kullanan Barrack, bölgesel sorunların ancak diplomasi yoluyla çözülebileceğini belirtti.

ERDOĞAN’IN DİPLOMASİ VURGUSUNA DESTEK

Barrack, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgesel gerilimin azaltılması ve diplomatik girişimlere verdiği desteği takdir ettiklerini ifade etti.

ABD Büyükelçisi, Erdoğan’ın ABD-İran anlaşmasına ilişkin olumlu yaklaşımını da referans göstererek, Türkiye’nin süreçteki yapıcı tutumuna dikkat çekti.

ABD-İRAN ANLAŞMASI VE BÖLGESEL SÜREÇ

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı açıklamada İran ile anlaşmanın tamamlandığını duyurmuş, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağını ve ABD deniz ablukasının kaldırılacağını açıklamıştı.

Anlaşmanın ardından bölgede diplomatik hareketlilik artarken, Türkiye’nin de süreçte aktif rol oynayan ülkeler arasında yer aldığı belirtildi.

TÜRKİYE DİPLOMASİDE AKTİF ROL ÜSTLENDİ

Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde Türkiye’nin de katkı sunduğu ifade edilirken, anlaşmaya giden süreçte çok taraflı diplomasinin etkili olduğu vurgulandı.

ABD ve Türkiye’nin açıklamaları, bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik ortak diplomatik zemin arayışının sürdüğünü ortaya koydu.