ABD: Türkiye'ye cehennemden gelen yaptırımlar uygularız

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen senatörü Lindsey Graham, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine girmesi durumunda Kongre olarak "cehennemden gelen yaptırımlar" uygulanacağını söyledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Graham, "Türkiye Suriye'nin kuzeyine girerse, bu adımı Kongre'nin cehennemden gelme yaptırımları takip edecektir. Kapsamlı, derin ve yıkıcı yaptırımlar" yazdı.

TÜRKİYE'NİN NATO ÜYELİĞİNİ ASKIYA ALIRIZ DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın en önemli destekçilerinden biri olan senatör, dün operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Suriye’ye girmesi halinde Türkiye’ye iki parti olarak yaptırımları getireceğiz ve DEAŞ'ın yıkılmasında ABD’ye yardım eden Kürt güçlerine saldırmaları durumunda da Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacağız" demişti.