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ABD Türkiye'ye uyguladığı çelik vergisini indirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den yapılan çelik ithalatında uygulanan yüzde 50'lik vergilendirmeyi, yüzde 25'e çektiğini açıkladı.

AA & Ensonhaber | 17.05.2019 - 04:03..
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ABD Türkiye'ye uyguladığı çelik vergisini indirdi

ABD ile Türkiye arasında yaşanan papaz gerilimi sırasında Türkiye'ye karşı yaptırım olarak çelik ithalatında vergi artışına giden Donald Trump, geri adım atarak vergide indirim yapıldığını açıkladı.ABD Türkiye'ye uyguladığı çelik vergisini indirdi

Başkan Trump'ın açıklamasında ABD'nin Türkiye'den alınan çeliğe gümrükte yüzde 50 düzeyinde uygulanan vergilendirmenin, yüzde 25'e çekildiğini duyurdu.

Trump'ın bu kararı almasının arkasındaki en önemli etken olarak Çin'e uygulanan vergilendirme ve yaptırım listesinin daha sert olması. Özellikle bu noktada üretim hattındaki tedarik zincirinde problem yaşamak istemeyen ABD'nin bu yola gittiği belirtiliyor.

TİCARETTE VERGİ

Trump'ın açıklamarındaki bir diğer önemli ayrıntı da vergilendirmeyle ilgili. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi vergi avantajı sağlanan ülkeler listesinden çıkartırken artık gelen ürünlerin tamamı vergiye tabi tutulacak.

"Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi" olarak adlandırılan program 1974'te yürürlüğe girerek, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 131 gelişmekte olan ülkeye toplam 3 bin 474 üründe ABD pazarına gümrüksüz giriş imkanı sağlıyordu.

AĞUSTOS 2018'DE ARTIRILMIŞTI

ABD Başkanı Trump Ağustos 2018'de yüzde 20 olan vergiyi 50 seviyesine getirerek milyar dolarlık çelik piyasasına darbe vurmuş, ithalatçıları zor duruma sokmuştu.

Türkiye'nin 2017 yılındaki 9,5 milyar dolarlık toplam demir çelik ihracatının 1 milyar doları ABD'ye gerçekleştirilmişti.

Türkiye vergi avantajı sağlanan ülkeler listesinden çıkartıldı, gelen ürünlerin tamamı vergiye tabi olacak.

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