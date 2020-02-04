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ABD Türkiye'yi desteklediğini açıkladı

ABD, Türkiye'nin saldırılara verdiği meşru karşılığı desteklediğini bildirdi.

AA | 04.02.2020 - 04:27..
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ABD Türkiye'yi desteklediğini açıkladı

İdlib'te Rejim güçleri tarafından Türk askerlerine yapılan saldırısı sonrasında 7 askerimiz şehit olmuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da karşılık olarak 54 Rejim hedefinin ateş altına alındığını ve  76 Rejim mensubu askerin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD'den Türkiye'ye başsağlığı ve destek mesajı geldi.

ABD, İdlib'de hayatını kaybeden Türk askerleri için taziyede bulunurken, Türkiye'nin saldırılara verdiği meşru karşılığı desteklediğini bildirdi.

İNGİLTERE SALDIRI KINAMIŞTI

İngiltere’nin Orta Doğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Murrison, Esad rejimin Türk askerlerini şehit ettiği saldırıyı kınadı.

Murrison, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Esed rejimin İdlib’deki saldırılarını ve Suriyeli siviller ile Türk askerlerinin kabul edilemez can kayıplarını kınıyorum." ifadelerini kullandı.

İngiliz bakan, ayrıca Suriye ve destekçisi Rusya’dan ateşkese uymalarını ve tansiyonu düşürecek acil adımlar atmalarını da istedi.

Ayrıntılar geliyor...


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