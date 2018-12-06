ABD uçakları Japonya açıklarında çarpıştı

Deniz Piyadeleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Japonya'nın Iwakuni Deniz Piyadeleri Hava Üssünde konuşlu KC-130 tipi tanker uçağı ile F/A-18 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında çarpıştığı ve uçakların düştüğü belirtildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Açıklamada "6 Aralık'ta (Japonya saatiyle) 02.00'de Japonya'nın 200 mil açıklarında kazaya karışan ABD Deniz Piyadeleri uçaklarına yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazada yaralanan bir personel Japon Deniz Savunma Kuvvetleri tarafından kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Uçakların çarpışmasının nedenine ilişkin soruşturma açıldığı kaydedildi.