ABD, Umman Denizi’nde kaybolan asker için arama çalışmalarını sonlandırdı

1 Temmuz’da ABD Donanması’na ait USS George H.W. Bush uçak gemisine bağlı MH-60S Sea Hawk tipi askeri helikopterin Umman Denizi’ne acil su inişi yaptı.

Helikopterde bulunan 4 personelden 3’ü kurtarılırken, kayıp olan bir asker için geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatılmıştı.

Yetkililer, helikopterin düşüşünde herhangi bir saldırı izine rastlanmadığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

KAYBOLAN ASKER KADERİNE TERK EDİLDİ

ABD Donanması, Umman Denizi’ne acil iniş yapan askeri helikopterde kaybolan personeli bulmak için başlatılan arama çalışmalarını sona erdirdi.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT), donanma ve hava kuvvetlerine bağlı ekiplerin katıldığı yoğun operasyonların tamamlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, 102 saati aşkın sürede 14 bin mil kareyi aşan geniş bir bölgede sürdürülen arama faaliyetlerinden sonuç alınamadığı belirtildi.