ABD, USS Nimitz uçak gemisini Karayipler'e konuşlandırdı

Tayvan ve ABD arasında gerginlik artmaya devam ediyor.

Küresel belirsizlikler artarken ABD’den uçak gemisi hamlesi geldi.

UÇAK GEMİLERİ KARAYİPLERE KONUŞLANDIRILDI

ABD Güney Saha Komutanlığı’nın (SOUTHCOM) sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD’nin 17’nci Uçak Gemisi Hava Kanadı (CVW-17) biriminin bulunduğu USS Nimitz (CVN-68) uçak gemisinin, USS Gridley (DDG-101) ve USNS Patuxent (T-AO-201) gemileriyle Karayipler’e konuşlandırıldığı bildirildi.

USS NİMİTZ ÜZERİNDE DURULDU

USS Nimitz’in, Tayvan Boğazı’ndan Arap Körfezi’ne kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde görev yaparak savaş kabiliyetini kanıtladığı aktarılan açıklamada, bunun hazırlık ve varlığın en iyi örneği olduğu kaydedildi.