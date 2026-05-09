ABD uyuşturucu taşıyan bir tekneyi daha vurdu: 2 ölü

ABD'nin, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen teknelere yönelik saldırıları hız kesmeden sürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda bir tekne daha vurulmuş, narko-teröristler öldürülmüştü.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), yeni bir uyuşturucu operasyonu yapıldığını açıkladı.

TEKNEYE SALDIRI DÜZENLENDİ

Yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten ortak görev gücünün, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan’ın talimatıyla “terör örgütü” olarak belirlenmiş organizasyonlar tarafından kullanılan bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi.

İSTİHBARAT ÜZERİNE SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Açıklamada, istihbaratın söz konusu teknenin Doğu Pasifik’teki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğrulaması üzerine saldırının gerçekleştiği aktarıldı.

2 NARKO-TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu saldırıda 2 erkek narko-teröristin öldürüldüğü, sağ kurtulan 1 kişiyi bulmaya yönelik arama kurtarma çalışması başlatılması için ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı’na bilgi verildiği açıklandı.