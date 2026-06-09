ABD vizesinde 750 dolara 'öncelikli randevu' planı

ABD vizesine yönelik uygulamalar sürüyor...

Associated Press (AP) ajansının, ulaştığı belgelere ve bir bakanlık yetkilisinin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, ABD'ye yapılan vize başvurularına ilişkin yeni pilot program hazırlandı.

750 DOLAR EK PARA ALINACAK

Program kapsamında, iş veya turizm amacıyla başvuranların, ilk etaptaki ücrete ek olarak 750 dolar ödemeleri durumunda 10 gün içerisinde hızlandırılmış randevu hizmetinden yararlanabileceği öne sürüldü.

Bu hafta içerisinde duyurulması beklenen pilot programın, 1 Temmuz ile 31 Aralık arasında belirli büyükelçilik ve konsolosluklarda yürütüleceği iddia edildi.

"H-1B" ÇALIŞMA VİZESİNE GETİRİLEN EK ÜCRET HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Öte yandan, bu 750 dolarlık ödemenin tercihe bağlı bir ek hizmet olacağı ve ödeyenlere vizenin mutlaka verileceği anlamına gelmeyeceği ifade edildi.

ABD'de federal mahkeme, Başkan Donald Trump'ın "H-1B" çalışma vizelerine getirdiği 100 bin dolarlık ek ödeme şartının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Konuyla ilgili 20 eyaletin açtığı davada Massachusetts Federal Bölge Mahkemesi'nin verdiği kararla vize ücreti politikası iptal edildi.

Yargıç Leo Sorokin tarafından kaleme alınan kararda, söz konusu 100 bin dolarlık ödemenin bir "vergi" niteliği taşıdığına işaret edildi.

ABD Anayasası uyarınca vergi koyma yetkisinin Kongre'ye ait olduğu vurgulanan kararda, yürütmenin bu hamlesinin kuvvetler ayrılığı ilkesini ve idari usul kanunlarını ihlal ettiği belirtildi.

DÜZENLEMEYİ TRUMP İMZALADI

Söz konusu düzenleme, 19 Eylül 2025'te ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan başkanlık kararnamesiyle yürürlüğe konulmuştu.

Kararname, yeni H-1B başvurularında işverenlerin vize başına 100 bin dolarlık ek bir ödeme yapmasını şart koşuyordu.

H-1B vizesi programı, ABD'de özellikle teknoloji, bilim ve mühendislik gibi uzmanlık gerektiren alanlarda yabancı personelin istihdam edilmesine olanak sağlayan bir vize kategorisi olarak biliniyor.