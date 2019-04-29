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ABD yaptırım konusunda ısrarcı

İran'dan diğer ülkelere göre daha ucuza petrol ve doğalgaz alan Türkiye, ABD baskısıyla karşı karşıya.

Haber Merkezi | 29.04.2019 - 08:07..
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ABD yaptırım konusunda ısrarcı

ABD, Türkiye dahil 8 ülkenin İran ile ticareti tamamen kesmesini isityor. Yaptırımları ağırlaştırma kararı alan ABD, bu tavrıyla İran'dan büyük tepki alıyor.

Konuyla ilgili ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan yeni bir açıklama daha geldi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yaptırımlardan diğer ülkelerin memnun olmadığını belirten açıklamalara yanıt veren Bolton, "Pozisyonumuz belli" dedi.

ABD yaptırım konusunda ısrarcı

"NASIL SONLANACAK GÖRECEĞİZ"

Bolton açıklamalarından şu ifadelere yer verdi: "Çinli şirketlerin yaptığı açıklamalar var, İran'dan doğalgaz almayı durduracaklarına dair. Birkaç hafta önce de Türk Dışişleri Bakanı'yla görüştüm. Daha o zaman İran doğalgazını almaktan kaçınmaları için atmaları gereken adımları görüşüyordum. Bu süreç nasıl sonlanacak göreceğiz. Biz pozisyonumuzu net bir şekilde açıkladık."

ABD yaptırım konusunda ısrarcı

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