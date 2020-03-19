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ABD 'ye göre koronavirüs 18 ay veya daha fazla sürecek

Açığa çıkan federal hükümetin koronavirüs ile mücadele planında, pandeminin birçok dalga halinde 18 ay veya daha fazla sürmesinin öngörüldüğü belirtildi.

AA | 19.03.2020 - 08:52..
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New York Times’ta yer alan haberde, 13 Mart 2020 tarihli 100 sayfalık “ABD Hükümeti Koronavirüs Müdahale Planı” başlıklı çalışmanın detayları paylaşıldı.

“Yalnızca Resmi Kullanım İçin/Genel Dağıtım İçin Değildir” uyarılı planda, ABD’de koronavirüs salgınının 18 ay veya daha uzun süreceği ve ülkenin sağlık sistemini zorlayacak şekilde kıtlıklarla sonuçlanacak "birden fazla dalga" halinde olacağı uyarısı yer aldı.

ÖZEL SEKTÖR DE MOBİLİZE EDİLEBİLİR

Geçen hafta, ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal düzeyde acil durum ilan ettiği günün tarihini taşıyan çalışmada, virüse karşı müdahale için resmi kurumların harekete geçirilerek özel sektörün de Başkanlık yetkileri çerçevesinde mobilize edilebileceği kaydedildi.

ABD 'ye göre koronavirüs 18 ay veya daha fazla sürecek

TRUMP SAVAŞ DÖNEMİ YASASINI DEVREYE SOKABİLİR

Planda Trump’ın, Amerikan endüstrisinde vantilatör, solunum cihazı, koruyucu giysi gibi kritik sağlık ekipman üretimini hızlandırmayı zorlamak için olağanüstü bir adım atma yetkisi veren, Kore Savaşı döneminde çıkarılan 1950 Savunma Üretim Yasası’nı devreye sokabileceği ifade edildi.

GÜVENİLİRLİK SORUNU

Bu süreçte kritik altyapı ve iletişim kanalları da dahil eyalet ve yerel yönetimlerin baskı altında kalacağı ve potansiyel olarak daha az güvenilir olacağı belirtilen planda, ''Bu baskılar, güncellenmiş mesajlar almayı ve ilgili bölgelere yönelik doğrudan koordine etme zorluklarını da artırabilir.” değerlendirmesine yer verildi.

ABD 'ye göre koronavirüs 18 ay veya daha fazla sürecek

HÜKÜMET BİLE ZORLANABİLİR

Söz konusu planda, koronavirüsün yayılımını ve şiddetini tahmin ve karakterize etmenin zor olacağına işaret edilerek; zamanla hükümet, özel sektör ve bireysel tüketiciler için önemli eksikliklerin baş göstereceği uyarısında bulunuldu.

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