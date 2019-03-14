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ABD Yemen'deki askerlerini geri çekiyor

ABD yönetiminin, Yemen'de devam eden savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm askeri unsurlarını 30 gün içinde geri çekmesini öngören yasa tasarısı, Senatoda kabul edildi.

AA | 14.03.2019 - 05:14..
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ABD Yemen'deki askerlerini geri çekiyor

ABD Senatosu Genel Kurulunda Yemen'de devam eden savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm askeri unsurlarını 30 gün içinde geri çekmesini öngören yasa tasarısı, yapılan oylamada  46'ya karşı 54 evet oyu ile kabul edildi.

TRUMP'IN S.ARABİSTAN ÇIKIŞINA KARŞI BİR ADIM ATILDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan politikasına önemli bir karşı çıkış olarak nitelendirildi.

Söz konusu tasarıda, El Kaide ile savaşanlar hariç olmak üzere, Yemen'deki savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm Amerikan askeri unsurlarının 30 gün içinde geri çekilmesi öngörülüyor.

TEMSİLCİLER MECLİSİNE GİDECEK

Söz konusu tasarının, ABD Başkanı Trump'ın önüne gidebilmesi için Kongrenin diğer kanadı olan Temsilciler Meclisinden de geçmesi gerekiyor. Demokratların çoğunluğunun elinde tuttuğu Temsilciler Meclisinde tasarının kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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