ABD, yeni UFO belgelerini yayınladı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, uzun süredir kamuoyunun merak ettiği tanımlanamayan hava olaylarına (UAP) ve olası “uzaylı yaşam” iddialarına ilişkin çok sayıda gizli belge ve görüntüyü erişime açtı. Açıklanan dosyalarda Apollo uzay görevlerine ait kayıtlar ve “keskin, köşeli parçacıklar” şeklinde tanımlanan gözlemler de yer aldı.

BEYAZ SARAY: “TARİHTEKİ EN ŞEFFAF PAYLAŞIMLARDAN BİRİ”

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, yayımlanan belgelerin hükümet tarihindeki en kapsamlı UAP paylaşımı olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABD hükümetinin tüm birimlerinden gelen UAP videoları, fotoğrafları ve orijinal belgeleri tek bir merkezde toplandı. Erişim için güvenlik izni gerekmiyor. Başkan Trump, maksimum şeffaflık ilkesini benimsemektedir.”

PURSUE PROGRAMI DEVREDE

Belgelerin, “PURSUE” (UAP Karşılaşmaları için Başkanlık Gizliliği Kaldırma ve Raporlama Sistemi) kapsamında yayımlandığı bildirildi.

Programın amacı, UAP olaylarına ilişkin arşivlerdeki bilgilerin kademeli olarak kamuya açılması olarak açıklandı.

APOLLO GÖREVLERİNDEN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

İlk veri paketinde, Apollo 12 ve Apollo 17 görevlerine ait fotoğraf ve kayıtlar yer aldı.

Ay yüzeyinden çekilen bir görüntüde gökyüzünde üç küçük nokta şeklinde bir oluşumun görüldüğü ifade edildi.

“KESKİN VE KÖŞELİ PARÇACIKLAR” KAYITLARDA

Apollo 17 görevine ait iletişim transkriptlerinde astronotların olağan dışı gözlemleri dikkat çekti.

Bir astronotun ifadeleri şöyle aktarıldı:

“Çok parlak parçacıklar ya da kırıntılar var, manevra sırasında yanımızdan geçiyor.”

Kontrol merkezinin yanıtı ise kısa oldu:

“Anlaşıldı.”

Bir diğer kayıtta ise şu ifadeler yer aldı:

“Penceremin dışında çok parlak cisimler var, havai fişek gibi görünüyor.”

Devamında şu değerlendirme yapıldı:

“Keskin, köşeli parçacıklar gibi görünüyorlar ve dönerek hareket ediyorlar.”

FBI VE 1999 TARİHLİ GÖRÜNTÜLER DE DOSYADA

Açıklanan belgeler arasında Federal Bureau of Investigation tarafından hazırlanan bazı görüntüler de yer aldı.

Bu kayıtların 1999 Yılbaşı gecesinde çekildiği ve ABD uçaklarıyla birlikte görülen tanımlanamayan hava olaylarını içerdiği belirtildi.

“ŞEFFAFLIK DÖNEMİ BAŞLADI” MESAJI

Savunma Bakanlığı yetkilileri, süreci “benzeri görülmemiş bir şeffaflık adımı” olarak nitelendirdi.

Savunma Bakanı Pete Hegseth, kamuoyuna açıklama yapılmasının önemine dikkat çekerek sürecin devam edeceğini belirtti.

Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard ise tüm istihbarat birimlerinin koordineli şekilde çalıştığını ifade etti.

NASA yetkilileri de verilerin bilimsel yöntemlerle analiz edildiğini ve bulguların şeffaf şekilde paylaşılacağını açıkladı.

BELGELERE ERİŞİM AÇILDI

Yayımlanan geniş veri setinin WAR.GOV/UFO adresi üzerinden kamuya açık şekilde incelenebileceği bildirildi.