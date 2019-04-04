ABD yine tehdit dolu açıklamalar yaptı

Türkiye'nin Rusya ile iş birliği yapmasını kaldıramayan ABD, baskı yapmaya kalkıyor.

"TÜRKİYE'Yİ UYARDIK"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, yaptığı açıklamada, "Bakan Pompeo, bölgedeki tek taraflı Türk askeri harekatının potansiyel olarak yıkıcı sonuçları olacağına dair uyarıda bulunurken, kuzeydoğu Suriye ile ilgili devam eden müzakerelere destek verdiğini belirtti" ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra Pompeo'nun "S400'lerin alınmasından endişeli" olduklarını söylediği ve Türkiye'de tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının serbest bırakılması gerektiğini belirttiği kaydedildi.

Pompeo'nun açıklaması, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in "Türkiye'nin S-400 alımı NATO'ya çok büyük risk arz ediyor. Eğer Türkiye S-400 alımına devam ederse F-35 programından çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalır. Türkiye mutlaka bir seçim yapmalı" şeklindeki açıklamasının ardından geldi.