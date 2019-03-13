ABD YPG için müttefik vurgusu yaptı

Pentagon bütçesinin detaylarının açıklanmasından sonra Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Elaine McCusker ile ABD Genelkurmay Başkanlığı Kuvvet Yapısı, Kaynaklar ve Değerlendirme Direktörü Korgeneral Anthony R. Ierardi, ortak basın toplantısı düzenledi.

"ONLAR MÜTTEFİKİMİZ"

McCusker toplantıda kendisine yöneltilen, "ABD Suriye'den çekilirken ve DEAŞ bitmek üzereyken 2020 bütçesinin Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar fonundan Suriye'de DEAŞ ile mücadele kapsamında eğit donat için 300 milyon dolar, sınır güvenliği için ise 250 milyon dolar ayrılmış. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi: "Bütçede gördüğünüz şey stratejinin güncellenmiş parçasının bir yansımasıdır. Yani DEAŞ'ın yenilmesinde nerede olduğumuzu ve çabalarımızın ikinci aşaması olan ortaklıklara ve müttefiklere vurgu yapmaya devam edeceğimizi ve onların, o bölgede elde ettiğimiz kazanımlar açısından kritik rollerini yansıtıyor."





"BU FON TEKRAR AYARLANACAK"

Korgeneral Ierardi ise aynı soruya, "İlerledikçe bu (fon) da tekrar ayarlanacak. Bu bütçe inşa edildiği sırada mevcut olan bilgilere dayanılarak hazırlandı. Halen bütçe talebinin önemli bir parçası ancak ayarlamalar yapılacak." şeklinde farklı bir cevap verdi.

Yetkililerden biri, Suriye'de terör örgütü YPG'ye sağlanacak destek fonunun güncellenmiş strateji ışığında hazırlandığını iddia ederken, diğer yetkilinin bütçe hazırlık aşamasında mevcut bilgilere dayanılarak hazırlandığını ifade etmesi dikkat çekti.