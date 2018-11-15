taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.43035
Euro
6.16575
Altın
1212.475
Borsa
93451.91
Gram Altın
211.872

ABD: YPG ile ilişkimiz geçici

ABD'li üst düzey bir yetkili, YPG ile ilişkilerini 'geçici ve taktiksel' olarak niteledi.

Haber Merkezi | 15.11.2018 - 08:25..
  1. Haberler
  2. Gündem
ABD: YPG ile ilişkimiz geçici

ABD'li yetkili 'PKK'lı teröristlerin başına ödül konması Türkiye'nin endişelerine yanıt' sözleriyle, YPG'li teröristlerle Amerikan askerlerinin birlikte devriye gezmesini "Suriye stratejimizin bir parçası, ilişkilerimiz geçici ve eylem odaklı. Fırat'ın doğusuna harekat konusunda Türkiye de bizi anlamalı" olarak belirtti.

"TÜRKİYE DE BİZİ ANLAMALI"

Yapılan açıklamada "Türkiye'yi anlıyoruz, Türkiye de bizi anlamalı" denildi. Türkiye ile ABD askerlerinin Menbiç'teki devriyesi için, "Devriyelerin başlaması büyük bir başarı. Devriyelerin sıklığına komutanlar karar verecek" açıklaması yapıldı.

Açıklamayı yapan ABD'li yetkili, Türkiye'nin Rusya'dan almaya hazırlandığı S-400 füzelerini bir daha gözden geçirmesini de istedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan 24 yıl önce Taksim'de 'cami yaptıracağız' demişti

Erdoğan 24 yıl önce Taksim'de 'cami yaptıracağız' demişti

131
AB'den ABD'ye: Yaptırımlara karşı uzun bir listemiz olur

AB'den ABD'ye: Yaptırımlara karşı uzun bir listemiz olur

23
İsrailliler güvenlik zafiyetini protesto etti

İsrailliler güvenlik zafiyetini protesto etti

58
Kız çocuğuna tecavüz eden şahıs 11 yıl sonra yakalandı

Kız çocuğuna tecavüz eden şahıs 11 yıl sonra yakalandı

51
Fransa’dan Trump’a: Biraz nezaket bekliyoruz

Fransa’dan Trump’a: Biraz nezaket bekliyoruz

10
Ahıska Türkleri sürgün yıllarını anlattı

Ahıska Türkleri sürgün yıllarını anlattı

46
Aslıhan Doğan doğumdan 20 gün sonra eski formuna kavuştu

Aslıhan Doğan doğumdan 20 gün sonra eski formuna kavuştu

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM