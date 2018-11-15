ABD: YPG ile ilişkimiz geçici

ABD'li yetkili 'PKK'lı teröristlerin başına ödül konması Türkiye'nin endişelerine yanıt' sözleriyle, YPG'li teröristlerle Amerikan askerlerinin birlikte devriye gezmesini "Suriye stratejimizin bir parçası, ilişkilerimiz geçici ve eylem odaklı. Fırat'ın doğusuna harekat konusunda Türkiye de bizi anlamalı" olarak belirtti.

"TÜRKİYE DE BİZİ ANLAMALI"

Yapılan açıklamada "Türkiye'yi anlıyoruz, Türkiye de bizi anlamalı" denildi. Türkiye ile ABD askerlerinin Menbiç'teki devriyesi için, "Devriyelerin başlaması büyük bir başarı. Devriyelerin sıklığına komutanlar karar verecek" açıklaması yapıldı.

Açıklamayı yapan ABD'li yetkili, Türkiye'nin Rusya'dan almaya hazırlandığı S-400 füzelerini bir daha gözden geçirmesini de istedi.