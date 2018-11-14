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ABD: YPG ile işbirliğimiz geçici ve taktiksel

ABD-YPG ilişkisiyle ilgili ABD'li yetkililerden açıklama geldi.

Haber Merkezi | 14.11.2018 - 15:06..
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ABD Türkiye'nin münbiç konusunda YPG ile karşılıklı olan pozisyonuna ilişkin açıklamada bulundu. Bölgedeki faaliyetlere ilişkin açıklamalar yapan ABD'li yetkili "YPG ile işbirliğimiz geçici ve taktiksel" ifadelerini kullandı.

ABD: YPG ile işbirliğimiz geçici ve taktiksel

"TÜRKİYE BİZİ ANLAMALI"

ABD'nin bölgede YPG ile iş birliği yapmasına ilişkin değerlendirmede bulunan yetkili aynı zamanda "Türkiye bizi anlamalı bölgedeki ortak hedefimiz DEAŞ" dedi.

DEVRİYELERİN BAŞLAMASI BÜYÜK BAŞARI

Münbiç'te ortak devriyeyle ilgili açıklama yapan ABD'li üst düzey yetkili, "Devriyelerin başlaması büyük bir başarı. Devriyelerin sıklığına komutanlar karar verecek. Devriyeler Suriye stratejimizin doğal bir parçası" açıklamasında bulundu.

S-400 KONUSU

Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 füze savunma sistemiyle ilgili de görüşlerini dile getiren ABD'li üst düzey yetkili, "Bir daha gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

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