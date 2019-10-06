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ABD-Yunan bakanları Osmanlı yenilgisini alaya aldı

Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Osmanlı donanmasının yenilgisinin resmedildiği tablo önünde gülerek poz verdi.

Haber Merkezi | 06.10.2019 - 11:51..
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ABD-Yunan bakanları Osmanlı yenilgisini alaya aldı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan ile ABD arasındaki 1990 yılında imzalanan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nın güncelleme görüşmeleri çerçevesinde Atina’yı ziyaret etti.

OSMANLI DONANMASININ YENİLGİSİNE GÜLDÜLER

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşen Pompeo, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerini eleştirirken, ikilinin görüşmeleri sırasında kameralara takılan bir kare, büyük tepki topladı.

ABD-Yunan bakanları Osmanlı yenilgisini alaya aldı

TÜRKİYE'YE ÜSTÜ KAPALI GÖNDERME

Özellikle Balkan Savaşları sırasında, Yunan donanmasından kesitlerle, milliyetçi bir çizgide yaptığı tablolarla bilinan Yunan ressam Vasileios Hatzis’in Georgios Averof isimli tablosunun önünde gülerken görüntülenen Pompeo ve Dendias’ın pozu, verdiği "gizli mesaj"la gündeme oturdu.

ABD-Yunan bakanları Osmanlı yenilgisini alaya aldı

Vasileios Hatzis - Georgios Averof

Yunanistan’ın, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı yürüttüğü isyan sonrasında gerçekleşen bağımsızlık savaşı sırasında Osmanlı Donanması’nı uğrattığı yenilgiyle bilinen Averof gemisinin kahramalık tablosu önünde kahkahalara boğulan bakanların bu tavrı, Türkiye’ye verilen hadsiz bir mesaj olarak yorumlandı.

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