ABD-Yunan bakanları Osmanlı yenilgisini alaya aldı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan ile ABD arasındaki 1990 yılında imzalanan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nın güncelleme görüşmeleri çerçevesinde Atina’yı ziyaret etti.

OSMANLI DONANMASININ YENİLGİSİNE GÜLDÜLER

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşen Pompeo, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerini eleştirirken, ikilinin görüşmeleri sırasında kameralara takılan bir kare, büyük tepki topladı.

TÜRKİYE'YE ÜSTÜ KAPALI GÖNDERME

Özellikle Balkan Savaşları sırasında, Yunan donanmasından kesitlerle, milliyetçi bir çizgide yaptığı tablolarla bilinan Yunan ressam Vasileios Hatzis’in Georgios Averof isimli tablosunun önünde gülerken görüntülenen Pompeo ve Dendias’ın pozu, verdiği "gizli mesaj"la gündeme oturdu.

Vasileios Hatzis - Georgios Averof

Yunanistan’ın, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı yürüttüğü isyan sonrasında gerçekleşen bağımsızlık savaşı sırasında Osmanlı Donanması’nı uğrattığı yenilgiyle bilinen Averof gemisinin kahramalık tablosu önünde kahkahalara boğulan bakanların bu tavrı, Türkiye’ye verilen hadsiz bir mesaj olarak yorumlandı.