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ABD: Yunanistan'a yığınak yapmıyoruz

Pentagon Sözcüsü, ABD'nin Yunanistan'a yığınak yaptığı iddialarını yalanladı.

AA | 30.05.2019 - 05:55..
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ABD Kara Kuvvetlerinin Yunanistan'ın Alexandrapolis limanına 700 civarında askeri araç sevk ettiği iddiaları üzerine AA muhabirine açıklama yapan Eric Pahon, "ABD, uzun zamandır planlanan yaz tatbikatları serisinin parçası olarak Yunanistan'da liman operasyonları yürütüyor." ifadelerine yer verdi.

"BU TÜR SEVKİYATLAR SIK SIK YAPILIYOR"

Bu tür sevkiyat operasyonlarının NATO müttefiki ülkelerle sık sık yapıldığına işaret eden Pahon, "Söz konusu Yunan limanı 9 tatbikatın yapılacağı Balkan ve Güney Avrupa ülkelerine kilit bir giriş güzergahıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD: Yunanistan'a yığınak yapmıyoruz

"MÜTTEFİKLERİMİZE KARŞI AÇIK VE ŞEFFAFIZ"

ABD'nin Yunanistan'a yığınak yaptığı iddialarına değinen Pahon, şu ifadeleri kullandı:

"Sevkiyatlarımız konusunda müttefik ve ortaklarımıza karşı açık ve şeffafız. ABD'nin Yunanistan'a yığınak yaptığına yönelik Rus propagandası tamamen yanlış ve Türkiye, ABD ve Yunanistan arasını açmak üzere dizayn edilmiştir. Ruslar yalan ve dezenformasyon ile müttefikler arasındaki ilişkileri sarsmanın peşinde ve bunlar ortaya çıktıkça bu yanlışları işaret etme konusunda uyanık olacağız."

ABD: Yunanistan'a yığınak yapmıyoruz

ABD: Yunanistan'a yığınak yapmıyoruz

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