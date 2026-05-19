ABD'de 15 kişinin öldüğü uçak kazası: Yeni görüntüler ortaya çıktı
4 Kasım 2025'te Kentucky eyaletinde yaşanan uçak kazasında kalkıştan kısa bir süre düşen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği uçağa ait yeni görüntüler ortaya çıkarken görüntülerde uçağın kanatlarının alev aldığı anlar yer aldı.
Kentucky eyaletindeki Louisville Uluslararası Havalimanı'ndan 4 Kasım 2025 tarihinde kalkan bir kargo uçağı kalkıştan hemen sonra düştü.
15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sonucu 15 kişi hayatını kaybederken olaya ilişkin detaylı bir inceleme başlatıldı.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
15 kişinin ölümüne yol açan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yayınlanan yeni güvenlik kamerası görüntülerinde, kalkış sırasında uçağın sol motorunun koparak alev aldığı görüldü.
YERLEŞİM YERİNE DÜŞMÜŞTÜ
İçinde 3 mürettebat bulunan UPS firmasına ait McDonnell Douglas MD-11 tipi kargo uçağı, pistten kalktıktan saniyeler sonra irtifa kaybederek havalimanı yakınlarında bulunan yerleşim yerine düşmüştü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)