ABD'de 15 yaşındaki öğrencisini döven öğretmen tutuklandı

ABD'nin Teksas eyaletinde, 32 yaşındaki vekil öğretmen Tiffani Lankford, Lehman Lisesi'nde başka bir öğretmenin yerine bakıyordu.
ÖĞRENCİSİNİ FECİ BİR ŞEKİLDE DÖVDÜ
Lisedeki İspanyolca dersinde Lankford'ın, 15 yaşındaki bir öğrenciyi sıradan çekerek yerde sürüklediği ve öğrenciyi tekme tokat dövdüğü görüntüler, sosyal medyada olay yarattı.
İŞİNE SON VERİLDİ
Okul yetkilileri açıklama yaparak, böyle vahşi bir saldırının hiçbir açıklaması olamayacağını ve öğretmenin işine son verildiğini bildirdi.
Teksas'ta öğretmen öğrencisini yumrukladı
TUTUKLANDI
Vekil öğretmenin, korkunç görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tutuklandığı belirtildi.
BEYİN SARSINTISI GEÇİRDİ
Kadının saldırısına uğrayan öğrencinin, beyin sarsıntısı geçirdiği ve hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.