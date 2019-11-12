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ABD'de 15 yaşındaki öğrencisini döven öğretmen tutuklandı

Bir vekil öğretmenin, öğrencisine uyguladığı şiddetin görüntüleri sosyal medyada büyük ses getirdi.

Haber Merkezi | 12.11.2019 - 16:11..
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ABD'nin Teksas eyaletinde, 32 yaşındaki vekil öğretmen Tiffani Lankford,  Lehman Lisesi'nde başka bir öğretmenin yerine bakıyordu.

ÖĞRENCİSİNİ FECİ BİR ŞEKİLDE DÖVDÜ

Lisedeki İspanyolca dersinde Lankford'ın, 15 yaşındaki bir öğrenciyi sıradan çekerek yerde sürüklediği ve öğrenciyi tekme tokat dövdüğü görüntüler, sosyal medyada olay yarattı.

ABD'de 15 yaşındaki öğrencisini döven öğretmen tutuklandı

İŞİNE SON VERİLDİ

Okul yetkilileri açıklama yaparak, böyle vahşi bir saldırının hiçbir açıklaması olamayacağını ve öğretmenin işine son verildiğini bildirdi.

Teksas'ta öğretmen öğrencisini yumrukladı

TUTUKLANDI

Vekil öğretmenin, korkunç görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tutuklandığı belirtildi.

ABD'de 15 yaşındaki öğrencisini döven öğretmen tutuklandı

BEYİN SARSINTISI GEÇİRDİ

Kadının saldırısına uğrayan öğrencinin, beyin sarsıntısı geçirdiği ve hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

ABD'de 15 yaşındaki öğrencisini döven öğretmen tutuklandı

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