ABD'de 4 kişiden biri, Trump'a saldırıyı 'kurgu' olarak görüyor

ABD’de gerçekleştirilen yeni bir kamuoyu araştırması, ülkede siyasi olaylar ve güvenlik tehditlerine ilişkin komplo teorilerinin toplumda önemli ölçüde karşılık bulduğunu ortaya çıkardı.

NewsGuard adına YouGov tarafından yapılan ankette, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik son dönemde yaşanan saldırılar ve suikast girişimlerine ilişkin dikkat çeken sonuçlar elde edildi.

28 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında 1000 ABD vatandaşıyla gerçekleştirilen ankette, katılımcılara Trump’a yönelik üç ayrı saldırı ve suikast girişiminin gerçek mi yoksa planlanmış mı olduğu soruldu.

BEYAZ SARAY MUHABİRLERİ DERNEĞİ YEMEĞİ TARTIŞMASI

Ankete göre; katılımcıların yüzde 24’ü, 26 Nisan’da Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan saldırının “kurgu” olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Buna karşılık yüzde 45’lik kesim olayın gerçek bir saldırı olduğuna inandığını belirtirken, yüzde 31’lik bölüm ise konu hakkında kesin bir kanaate sahip olmadığını söyledi.

Ortaya çıkan sonuçlar, ABD kamuoyunda resmi açıklamalara yönelik şüpheci yaklaşımın giderek arttığı yönünde yorumlandı.

BUTLER MİTİNGİNDEKİ SALDIRIYA İLİŞKİN ŞÜPHELER

Araştırmada, 13 Temmuz 2024 tarihinde Pensilvanya’nın Butler bölgesinde düzenlenen seçim mitinginde Trump’a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin görüşler de ölçüldü.

Katılımcıların yüzde 24’ü söz konusu saldırının planlanmış bir olay olduğunu düşündüğünü belirtirken, yüzde 47’si saldırının gerçek olduğuna inandığını ifade etti. Ankete katılanların yüzde 29’u ise kararsız kaldığını açıkladı.

Söz konusu olay, ABD seçim sürecinin en kritik dönemeçlerinden biri olarak değerlendirilmiş ve ülke genelinde geniş yankı uyandırmıştı.

FLORİDA’DAKİ OLAYDA KARARSIZLAR DİKKAT ÇEKTİ

Ankette ayrıca 15 Eylül 2024’te Florida’daki bir golf sahası yakınında meydana gelen ve Trump’a yönelik “suikast girişimi” olarak nitelendirilen olay da katılımcılara soruldu.

Katılımcıların yüzde 16’sı bu olayın planlanmış olduğunu düşündüğünü belirtirken, yüzde 48’i olayın gerçek bir tehdit olduğu görüşünü savundu.

Öte yandan ankete katılanların yüzde 36’sı ise olayın gerçek mi yoksa kurgu mu olduğu konusunda emin olmadığını ifade etti.

KOMPLO TEORİLERİ VE GÜVENSİZLİK TARTIŞMASI

Anket sonuçları, ABD’de özellikle siyasi şiddet olayları konusunda toplumun önemli bir bölümünün resmi açıklamalara kuşkuyla yaklaştığını ortaya koydu.

Uzmanlar, sosyal medya platformlarında hızla yayılan dezenformasyon içerikleri ve siyasi kutuplaşmanın, kamuoyunda komplo teorilerine olan eğilimi artırdığı değerlendirmesinde bulunuyor.

Araştırma, aynı zamanda Amerikan toplumunda güvenlik olaylarına ilişkin bilgi kirliliğinin ne denli etkili hale geldiğini gözler önüne serdi.