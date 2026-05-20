ABD'de 44 kardeşli tarikat: Genç kadın kuralları tek tek anlattı

1994 doğumlu Janet Z, cinsel suçlardan hüküm giymiş Warren Jeffs'in liderliğindeki İsa Mesih'in Son Gün Azizleri Temelci Kilisesi'nden ayrılan bir grupta büyüdü.

13 yatak odalı, 15 banyolu bir evde, birçok annesi, kardeşi ve tek babasıyla birlikte büyüdü; burada kadınlara 'ikinci sınıf vatandaş' muamelesi yapılıyordu.

Janet'e sadece 'mütevazı kıyafetler' giymesi öğretilmedi, aynı zamanda bir erkekle evlenmenin bir 'ayrıcalık' olduğu da söylendi.

TARİKATIN KURALLARINI ANLATTI

Şu an 32 yaşında olan Amerikalı kadın şunları söyledi:

“"Bütün hayatım boyunca, bir erkekle evlenmenin ve onun eşlerinden biri olmanın bir ayrıcalık olduğu düşüncesiyle büyüdüm."



"Kadın olarak, ikinci sınıf vatandaş gibi muamele görüyorsunuz."



"Bazı erkekler harika, ama bazıları eşlerinin duygularını veya bu kadar çok çocukla aile kurmanın ne kadar zor olduğunu düşünmüyor."



"Tarikatın yapılanma şekli şuydu: Babanız liderinizdi, evlendiğinizde ise kocanız lideriniz oluyordu."



44 kardeşin tamamı, her gün saat 8'de uyanıp bir saat boyunca dini metinleri okumayı içeren katı kurallara uymak zorundaydı.



Tamamı evde yapılan okul günü, İngilizce, matematik ve tarih derslerini içerir ve dersler saat 15.30'da sona ererdi .



Janet şunları ekledi: "Evde eğitimde çok sıkı bir programımız vardı; biyolojik annem dersleri yönetirdi ve kız kardeşim de yardımcı olurdu."



"2010 yılında, çok fazla çocukla evde eğitim çok zorlayıcı hale geldiği için küçük kardeşlerimin hepsi okula gitti."



"Ev işlerine yardım etmek için evde kaldım ve çevrimiçi okuldan mezun oldum."”

Janet yetişkinliğe adım attığında, kendisine anlatılan yaşam tarzının gerçeklikle bağdaşmadığını fark etti ve 20 yaşında Salt Lake City'de yeni bir hayata başlamak için ayrılmaya karar verdi.

Janet, ailesinin şoka uğradığını ve babasının ona "hayatını boşa harcayacağını" söylediğini belirtti.

